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Девочка, пострадавшая в смертельном ДТП в Калининграде, находится в коме - РИА Новости, 05.07.2026
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21:27 05.07.2026 (обновлено: 21:39 05.07.2026)
Девочка, пострадавшая в смертельном ДТП в Калининграде, находится в коме

РИА Новости: девочка, сбитая пьяным водителем в Калининграде, находится в коме

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калининграде автомобиль совершил наезд на женщину с двумя детьми на тротуаре.
  • Годовалый ребенок находится в коме на аппарате ИВЛ, трехлетний мальчик погиб.
  • По предварительной информации, водитель автомобиля находился в состоянии опьянения.
КАЛИНИНГРАД, 5 июл – РИА Новости. Девочка, пострадавшая после наезда автомобиля на женщину с детьми на тротуаре в Калининграде, находится в коме, по уточненным данным, ей один год, а погибшему мальчику три года, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее в областной прокуратуре сообщили о погибшем четырехлетнем мальчике и доставленной в больницу трехлетней девочке.
«
"Годовалый ребенок был в коляске, он находится в коме на аппарате ИВЛ. Мать с ушибами и травмой головы в стабильном состоянии. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи", - сказали в пресс-службе.
По информации прокуратуры области, по предварительной информации, в воскресенье 36-летний водитель автомобиля Meссedes, находясь в состоянии опьянения, передвигаясь по улице Заводской в микрорайоне Прибрежный города Калининграда, не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину с двумя детьми.
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