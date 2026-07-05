Причина смерти девочки из Ачинска станет известна через месяц

КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Результаты судмедэкспертизы, которая установит причину смерти пятилетней девочки из Ачинска, пропавшей вместе с матерью, будут готовы через месяц, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.