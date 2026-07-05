Причина смерти девочки из Ачинска станет известна через месяц

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Результаты судмедэкспертизы, которая установит причину смерти девочки из Ачинска, пропавшей вместе с матерью, будут готовы через месяц.
КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Результаты судмедэкспертизы, которая установит причину смерти пятилетней девочки из Ачинска, пропавшей вместе с матерью, будут готовы через месяц, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
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"Судмедэкспертиза будет готова в течение 30 суток", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
По данным ведомства, для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.