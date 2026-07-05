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Причина смерти девочки из Ачинска станет известна через месяц - РИА Новости, 05.07.2026
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16:14 05.07.2026
Причина смерти девочки из Ачинска станет известна через месяц

РИА Новости: причина смерти девочки из Ачинска станет известна через месяц

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Результаты судмедэкспертизы, которая установит причину смерти девочки из Ачинска, пропавшей вместе с матерью, будут готовы через месяц.
КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Результаты судмедэкспертизы, которая установит причину смерти пятилетней девочки из Ачинска, пропавшей вместе с матерью, будут готовы через месяц, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
«
"Судмедэкспертиза будет готова в течение 30 суток", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Женщина с пятилетней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. В краевом главке МВД сообщали РИА Новости, что с заявлением о пропаже обратился в полицию супруг 32-летней женщины. В субботу, 4 июля, следователи ГСУ СК возбудили дело, в воскресенье девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске.
По данным ведомства, для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.
Работа СК России на месте обнаружения тела девочки в Ачинске - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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Вчера, 09:17
 
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