В Красноярском крае пропавшую девочку нашли мертвой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пятилетнюю девочку, которая пропала в Ачинске 27 июня, нашли мертвой.
- Поиски ее матери продолжаются.
КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Пятилетнюю девочку, которая в месте с мамой пропала 27 июня в красноярском городе Ачинск, нашли без признаков жизни, поиски матери продолжаются, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"В ходе поисковых мероприятий на железнодорожной насыпи около улицы 5 Июля города Ачинска обнаружено тело ребенка без признаков жизни… Продолжаются поисковые мероприятия с привлечением сил волонтеров и сотрудников полиции, направленные на установление местонахождения матери погибшего ребенка", - говорится в сообщении.
Ранее в краевом главке МВД сообщили РИА Новости, что в понедельник с заявлением о пропаже обратился в полицию супруг 32-летней женщины, которая ушла из дома в Ачинске с ребенком 27 июня и не вернулась. В субботу следователи ГСУ СК возбудили уголовно дело.