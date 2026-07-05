В Красноярском крае пропавшую девочку нашли мертвой

КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Пятилетнюю девочку, которая в месте с мамой пропала 27 июня в красноярском городе Ачинск, нашли без признаков жизни, поиски матери продолжаются, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.