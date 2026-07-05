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В Красноярском крае пропавшую девочку нашли мертвой - РИА Новости, 05.07.2026
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09:17 05.07.2026 (обновлено: 09:39 05.07.2026)
В Красноярском крае пропавшую девочку нашли мертвой

Пропавшую в Ачинске пятилетнюю девочку нашли мертвой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пятилетнюю девочку, которая пропала в Ачинске 27 июня, нашли мертвой.
  • Поиски ее матери продолжаются.
КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Пятилетнюю девочку, которая в месте с мамой пропала 27 июня в красноярском городе Ачинск, нашли без признаков жизни, поиски матери продолжаются, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"В ходе поисковых мероприятий на железнодорожной насыпи около улицы 5 Июля города Ачинска обнаружено тело ребенка без признаков жизни… Продолжаются поисковые мероприятия с привлечением сил волонтеров и сотрудников полиции, направленные на установление местонахождения матери погибшего ребенка", - говорится в сообщении.
Ранее в краевом главке МВД сообщили РИА Новости, что в понедельник с заявлением о пропаже обратился в полицию супруг 32-летней женщины, которая ушла из дома в Ачинске с ребенком 27 июня и не вернулась. В субботу следователи ГСУ СК возбудили уголовно дело.
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