В Тверской области завели уголовное дело после исчезновения ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения мальчика 2020 года рождения.

Ребенок вышел из дома в СНТ «Майский» Конаковского муниципального округа и не вернулся.

Ведется активный поиск ребенка, опрашиваются знакомые и родственники, проводится осмотр места происшествия и прилегающих территорий.

КУРСК, 5 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Тверской области по факту исчезновения ребенка 2020 года рождения в Конаковском муниципальном округе региона, мальчик вышел из дома и не вернулся, сообщили с следственном комитете Тверской области.

Ранее в Следственный комитет поступило сообщение об исчезновении мальчика 2020 года рождения. В субботу он покинул дачный участок родителей, расположенный в СНТ "Майский" Конаковского муниципального округа, и по настоящее время данные о его местонахождении отсутствуют, отметили в ведомстве.

"В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетнего мальчика", - сообщили в канале СК России по Тверской области на платформе " Макс ".

В ведомстве уточняется, что уголовное дело возбуждено для наиболее тщательного выяснения следственным путем всех обстоятельств исчезновения ребенка и мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий.

"При поступлении сообщения следователем следственного отдела и криминалистом отдела криминалистики Следственного комитета осуществлен выезд по месту последнего нахождения ребенка. Опрошены знакомые и родственники, произведен детальный осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка в домовладении. Прилегающая территория обследована поисковой собакой", - сообщили в ведомстве.

Отмечено, что в настоящее время продолжается проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения пропавшего.