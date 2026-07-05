В Тверской области завели уголовное дело после исчезновения ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения мальчика 2020 года рождения.
- Ребенок вышел из дома в СНТ «Майский» Конаковского муниципального округа и не вернулся.
- Ведется активный поиск ребенка, опрашиваются знакомые и родственники, проводится осмотр места происшествия и прилегающих территорий.
КУРСК, 5 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Тверской области по факту исчезновения ребенка 2020 года рождения в Конаковском муниципальном округе региона, мальчик вышел из дома и не вернулся, сообщили с следственном комитете Тверской области.
Ранее в Следственный комитет поступило сообщение об исчезновении мальчика 2020 года рождения. В субботу он покинул дачный участок родителей, расположенный в СНТ "Майский" Конаковского муниципального округа, и по настоящее время данные о его местонахождении отсутствуют, отметили в ведомстве.
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В ведомстве уточняется, что уголовное дело возбуждено для наиболее тщательного выяснения следственным путем всех обстоятельств исчезновения ребенка и мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий.
"При поступлении сообщения следователем следственного отдела и криминалистом отдела криминалистики Следственного комитета осуществлен выезд по месту последнего нахождения ребенка. Опрошены знакомые и родственники, произведен детальный осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка в домовладении. Прилегающая территория обследована поисковой собакой", - сообщили в ведомстве.
Отмечено, что в настоящее время продолжается проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения пропавшего.
"Проводится мониторинг и координация поисковых мероприятий как на территории Конаковского муниципального округа, так и на территории прилегающих районов. Всем, кому известно о местонахождении малолетнего, просьба обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69", - говорится в сообщении.