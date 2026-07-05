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В Чувашии микронаушник застрял в ухе у мужчины во время экзамена на права - РИА Новости, 05.07.2026
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08:58 05.07.2026 (обновлено: 09:10 05.07.2026)
В Чувашии микронаушник застрял в ухе у мужчины во время экзамена на права

В Чувашии микронаушник застрял в ухе мужчины во время экзамена в ГИБДД

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор ГИБДД. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Чувашии использовал микронаушник во время сдачи экзамена на права в ГИБДД, но устройство застряло в ухе.
  • Инспектор заметил подозрительное поведение, и на место вызвали оперативно-следственную группу, которая изъяла гарнитуру и мобильный телефон.
  • На мужчину возбудили уголовное дело, и суд приговорил его к штрафу в размере 50 тысяч рублей.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Микронаушник застрял в ухе жителя Чувашии во время сдачи экзамена на права в ГИБДД и в итоге он в сопровождении полицейских отправился в больницу, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В документах указано, что мужчина увидел рекламу о помощи в сдаче экзамена на права и связался в мессенджере Telegram с незнакомцем. В результате они договорились, что мужчина покупает микронаушник, а незнакомец будет диктовать ему правильные ответы во время экзамена.
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Таким образом фигурант успешно сдал экзамен, однако инспектор все же заметил подозрительное поведение и предложил выдать запрещенные приспособления. Сделать этого мужчина не смог – микронаушник провалился вглубь ушной раковины, подчеркивается в материалах. В результате на место вызвали оперативно-следственную группу, которая изъяла гарнитуру и мобильный телефон, а мужчина тем временем в сопровождении полицейских отправился в больницу, где врач извлек микронаушник из уха, сообщается в материалах.
На мужчину возбудили уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Фигурант написал явку с повинной, полностью признал вину и заявил о раскаянии. Суд в Чувашии приговорил его к штрафу в размере 50 тысяч рублей, заключается в материалах.
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