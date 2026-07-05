В Чувашии микронаушник застрял в ухе у мужчины во время экзамена на права

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Чувашии использовал микронаушник во время сдачи экзамена на права в ГИБДД, но устройство застряло в ухе.

Инспектор заметил подозрительное поведение, и на место вызвали оперативно-следственную группу, которая изъяла гарнитуру и мобильный телефон.

На мужчину возбудили уголовное дело, и суд приговорил его к штрафу в размере 50 тысяч рублей.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Микронаушник застрял в ухе жителя Чувашии во время сдачи экзамена на права в ГИБДД и в итоге он в сопровождении полицейских отправился в больницу, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В документах указано, что мужчина увидел рекламу о помощи в сдаче экзамена на права и связался в мессенджере Telegram с незнакомцем. В результате они договорились, что мужчина покупает микронаушник, а незнакомец будет диктовать ему правильные ответы во время экзамена.

Таким образом фигурант успешно сдал экзамен, однако инспектор все же заметил подозрительное поведение и предложил выдать запрещенные приспособления. Сделать этого мужчина не смог – микронаушник провалился вглубь ушной раковины, подчеркивается в материалах. В результате на место вызвали оперативно-следственную группу, которая изъяла гарнитуру и мобильный телефон, а мужчина тем временем в сопровождении полицейских отправился в больницу, где врач извлек микронаушник из уха, сообщается в материалах.