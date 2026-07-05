Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- В Черниговской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в Чернигове на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Чернигове прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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