Краткий пересказ от РИА ИИ Секретные военные документы из гарнизона Каттерик были обнаружены среди мусора на свалке в Каттерик-Бридж.

В документах содержатся имена и звания военных, информация о хранящемся на базе оружии, сменах караула и другие данные.

Руководители оборонного ведомства проводят расследование после сообщения о находке.

ЛОНДОН, 5 июл - РИА Новости. Секретные военные документы из крупнейшего гарнизона британской армии были обнаружены среди мусора на близлежащей свалке, сообщает газета Секретные военные документы из крупнейшего гарнизона британской армии были обнаружены среди мусора на близлежащей свалке, сообщает газета Sun

"Руководители оборонного ведомства проводят расследование после того, как муниципальный совет сообщил об обнаружении на свалке секретных военных документов из крупнейшего гарнизона британской армии", - пишет издание.

Речь идет о гарнизоне Каттерик в графстве Йоркшир на севере Англии , где размещены более 10 тысяч военнослужащих и который служит базой для 5-го полка королевской артиллерии и 32-го инженерного полка.

Отмечается, что в выброшенных документах содержатся, в частности, имена и звания военных, информация о хранящемся на базе оружии и сменах караула, данные о нарушениях правил безопасности и протоколы реагирования на сигналы тревоги. Большинство бумаг датированы 2018, 2021 и 2023 годами.