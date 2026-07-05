В Запорожской области при атаке БПЛА пострадал сотрудник МЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Васильевка после удара БПЛА ВСУ загорелся частный жилой дом.

Во время тушения пожара противник повторно сбросил боеприпас с БПЛА, в результате чего пострадал старший пожарный.

Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сотрудник МЧС Запорожской области ранен в результате атаки ВСУ во время тушения пожара в жилом доме, сообщили в ГУ МЧС России по Запорожской области.

"В городе Васильевка после удара беспилотного летательного аппарата ВСУ загорелся частный жилой дом. На место происшествия оперативно прибыл дежурный караул 31-й пожарно-спасательной части. Огнеборцы в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание на площади 15 квадратных метров. Во время тушения пожара противник повторно сбросил боеприпас с БПЛА на сотрудников МЧС России. В результате происшествия пострадал старший пожарный", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе " Макс ".

Уточняется, что пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь. Также повреждена пожарная автоцистерна.