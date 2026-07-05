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В Запорожской области при атаке БПЛА пострадал сотрудник МЧС - РИА Новости, 05.07.2026
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17:03 05.07.2026 (обновлено: 17:39 05.07.2026)
В Запорожской области при атаке БПЛА пострадал сотрудник МЧС

Сотрудник МЧС Запорожской области пострадал в результате атаки ВСУ

© Фото : МЧС Запорожской области/MAXПоследствия атаки ВСУ в Запорожской области
Последствия атаки ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : МЧС Запорожской области/MAX
Последствия атаки ВСУ в Запорожской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Васильевка после удара БПЛА ВСУ загорелся частный жилой дом.
  • Во время тушения пожара противник повторно сбросил боеприпас с БПЛА, в результате чего пострадал старший пожарный.
  • Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сотрудник МЧС Запорожской области ранен в результате атаки ВСУ во время тушения пожара в жилом доме, сообщили в ГУ МЧС России по Запорожской области.
"В городе Васильевка после удара беспилотного летательного аппарата ВСУ загорелся частный жилой дом. На место происшествия оперативно прибыл дежурный караул 31-й пожарно-спасательной части. Огнеборцы в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание на площади 15 квадратных метров. Во время тушения пожара противник повторно сбросил боеприпас с БПЛА на сотрудников МЧС России. В результате происшествия пострадал старший пожарный", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь. Также повреждена пожарная автоцистерна.
Подчеркивается, что МЧС России выражает поддержку коллеге и желает ему скорейшего выздоровления.
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