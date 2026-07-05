Глава Грайворонского округа Белгородской области пострадал при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Грайворонского округа Белгородской области получил осколочное ранение бедра при атаке беспилотника ВСУ.

Пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Грайворонского округа Белгородской области ранен при атаке беспилотника ВСУ, он находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил оперштаб региона.

"При атаке беспилотника ВСУ ранен глава Грайворонского округа. В селе Головчино в результате детонации БПЛА Дмитрий Александрович Панков получил осколочное ранение бедра", - говорится в сообщении оперштаба на платформе " Макс ".

Уточняется, что бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу, по оценке медиков, Панков находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.