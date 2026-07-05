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Глава Грайворонского округа Белгородской области пострадал при атаке БПЛА - РИА Новости, 05.07.2026
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11:35 05.07.2026 (обновлено: 11:40 05.07.2026)
Глава Грайворонского округа Белгородской области пострадал при атаке БПЛА

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал глава Грайворонского округа

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Грайворонского округа Белгородской области получил осколочное ранение бедра при атаке беспилотника ВСУ.
  • Пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Грайворонского округа Белгородской области ранен при атаке беспилотника ВСУ, он находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил оперштаб региона.
"При атаке беспилотника ВСУ ранен глава Грайворонского округа. В селе Головчино в результате детонации БПЛА Дмитрий Александрович Панков получил осколочное ранение бедра", - говорится в сообщении оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу, по оценке медиков, Панков находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Также на месте атаки был поврежден служебный автомобиль, добавили в оперштабе.
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