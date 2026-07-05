Глава Грайворонского округа Белгородской области пострадал при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Грайворонского округа Белгородской области получил осколочное ранение бедра при атаке беспилотника ВСУ.
- Пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Грайворонского округа Белгородской области ранен при атаке беспилотника ВСУ, он находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил оперштаб региона.
Уточняется, что бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу, по оценке медиков, Панков находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Также на месте атаки был поврежден служебный автомобиль, добавили в оперштабе.