Краткий пересказ от РИА ИИ Российские расчеты ударных БПЛА в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь уничтожили танк Т-72, пушку-гаубицу Д-20, миномет, пункт управления БПЛА и более 50 солдат противника.

Операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север» было вскрыто передвижение огневых групп и пунктов управления БПЛА ВСУ.

Координаты целей были переданы на командные пункты, после чего было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА.

КУРСК, 5 июл – РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь уничтожили вражеский танк Т-72, 152-ми пушку-гаубицу Д-20 ВСУ, миномет, пункт управления БПЛА и более 50 солдат противника, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

"В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ ", – сообщили агентству в группировке войск "Север".

Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи.