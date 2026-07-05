Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские расчеты ударных БПЛА в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь уничтожили танк Т-72, пушку-гаубицу Д-20, миномет, пункт управления БПЛА и более 50 солдат противника.
- Операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север» было вскрыто передвижение огневых групп и пунктов управления БПЛА ВСУ.
- Координаты целей были переданы на командные пункты, после чего было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА.
КУРСК, 5 июл – РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь уничтожили вражеский танк Т-72, 152-ми пушку-гаубицу Д-20 ВСУ, миномет, пункт управления БПЛА и более 50 солдат противника, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ", – сообщили агентству в группировке войск "Север".
Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи.
"Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БпЛА. В результате боевой работы расчетов ФПВ дронов было уничтожено: танк Т-72, 152-ми пушку-гаубицу Д-20, 120-мм миномет, пункт управления БпЛА и 6 огневых групп ВСУ. Общая численность потерь составила более 50 солдат ВСУ", – говорится в сообщении.
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