Bosch призвал создать группу для борьбы с кризисом в автопроме Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль призвал создать рабочую группу с участием властей ФРГ, представителей бизнеса и профсоюзов для решения проблем в автомобильной отрасли Германии.
- В немецком автопроме обострилась ситуация: митинги против сокращения тарифных выплат, планы по экономии и закрытиям заводов, сокращения рабочих мест и снижение прибыли.
- Представители профсоюза IG Metall пообещали сопротивление попыткам урезать социальные стандарты.
БЕРЛИН, 5 июл - РИА Новости. Глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль призвал создать рабочую группу с участием властей ФРГ, представителей бизнеса и профсоюзов на фоне кризиса немецкой автомобильной отрасли.
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"Мы не можем продолжать в том же духе. Нам нужна рабочая группа, которая не разойдется до тех пор, пока не выработает решения, гарантирующие будущее отрасли в Германии", - заявил Зелль в интервью журналу Spiegel.
Как отмечает издание, ситуация в немецком автопроме в последнее время обострилась до предела. В пятницу десятки тысяч человек вышли на митинги против сокращения тарифных выплат в немецком автоконцерне Mercedes-Benz. Автоконцерн Volkswagen также готовит жесткий план экономии и планирует закрыть в Германии сразу четыре заводы. Со своей стороны, автопроизводитель BMW объявил о намерении сократить до пяти тысяч рабочих мест и снизить прогнозируемую прибыль. Сам поставщик автокомпонентов Bosch отчитался о первом убытке со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.
На этом фоне ряд немецких автопроизводителей выступили с предложением увеличить рабочую неделю для своих сотрудников без дополнительной оплаты их труда.
Представители профсоюза IG Metall назвали действия автопроизводителей "сговором и грязной игрой", пообещав им "жаркую осень" и жесткое сопротивление любым попыткам урезать социальные стандарты.
Bosch Mobility является основным подразделением группы компаний Bosch, которое специализируется на разработке и производстве автомобильных компонентов, систем управления и технологий мобильности.