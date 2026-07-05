Назван регион-лидер по оплате биометрией проезда метро

Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии Face Pay на станции "Кутузовская" Московского центрального кольца

Краткий пересказ от РИА ИИ С сентября 2024 года пассажиры региональных метрополитенов России совершили более 2 миллионов поездок с оплатой по биометрии.

Лидером среди регионов стал Екатеринбург: там проезд по биометрии оплатили более 1,3 миллиона раз.

В Москве пассажиры совершили более 200 миллионов поездок с оплатой взглядом, и до конца 2026 года оплату по биометрии планируют запустить на МЦД-3 и в наземном транспорте.

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более двух миллионов поездок в метро совершили в российских регионах с помощью биометрии, а чаще всего, помимо Москвы, так оплачивали проезд в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости директор по внешним коммуникациям Центра биометрических технологий (ЦБТ) Михаил Берггрен.

"С сентября 2024 года пассажиры региональных метрополитенов России совершили более 2 миллионов поездок с оплатой по биометрии", - рассказал он, добавив, что эти данные приведены без учета Москвы

"Лидером среди регионов стал Екатеринбург: жители и гости города оплатили проезд по биометрии более 1,3 миллиона раз. В Нижнем Новгороде сервисом воспользовались свыше 361 тысячи раз, в Новосибирске - более 105 тысяч раз", - добавил Берггрен.

Он напомнил, что для оплаты проезда пассажиру достаточно посмотреть в камеру на турникете: карта, телефон и наличные не нужны. Проход обычно занимает не более трех секунд.