Силы ПВО за сутки сбили 282 беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские силы ПВО за сутки уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД».
- Также было сбито девять управляемых авиационных бомб и 282 беспилотника ВСУ.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские силы ПВО за сутки уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД" и 282 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД" и 282 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.