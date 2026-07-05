ВСУ атаковали Белгород

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белгород и Белгородский округ подверглись атакам ВСУ, предварительно, никто не пострадал.
- В Белгороде повреждены четыре автомобиля, в поселке Майский Белгородского округа повреждены фасад многоквартирного дома и автомобиль.
- В районе поселка Комсомольский повреждена машина.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Белгород и Белгородский округ подверглись атакам ВСУ, предварительно, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб Белгородской области.
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"Белгород и Белгородский округ подверглись атакам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в Белгороде от удара дрона о дорожное полотно повреждены кузова и стекла четырех автомобилей. Кроме того, в поселке Майский Белгородского округа при детонации FPV-дрона повреждены фасад многоквартирного дома и кузов автомобиля. В районе поселка Комсомольский дрон ударил по машине, она повреждена.
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