В Париже мужчина вывесил флаг США на Эйфелевой башне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина взобрался на Эйфелеву башню и вывесил американский флаг.
- Нарушителя порядка задержали, а флаг сняли правоохранители.
ПАРИЖ, 5 июл – РИА Новости. Полиция Парижа задержала мужчину, который вскарабкался на Эйфелеву башню и вывесил там американский флаг, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.
Соединенные Штаты в субботу отмечали 250-летие своего основания - в годовщину принятия декларации независимости в Филадельфии 4 июля.
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"Мужчина был задержан, после того как в субботу днем он взобрался на Эйфелеву башню и вывесил там американский флаг, что повлекло за собой эвакуацию подножия и двух уровней башни", - говорится в материале.
Нарушителя порядка задержали, когда он добрался до третьего уровня парижской достопримечательности, его поместили под стражу. Позднее правоохранители сняли размещенный флаг США, сообщает агентство.