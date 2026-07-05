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В Париже мужчина вывесил флаг США на Эйфелевой башне - РИА Новости, 05.07.2026
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11:09 05.07.2026 (обновлено: 11:23 05.07.2026)
В Париже мужчина вывесил флаг США на Эйфелевой башне

В Париже задержали мужчину, вывесившего флаг США на Эйфелевой башне

© Кадр видео из соцсетейМужчина вскарабкался на Эйфелеву башню
Мужчина вскарабкался на Эйфелеву башню - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина вскарабкался на Эйфелеву башню
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина взобрался на Эйфелеву башню и вывесил американский флаг.
  • Нарушителя порядка задержали, а флаг сняли правоохранители.
ПАРИЖ, 5 июл – РИА Новости. Полиция Парижа задержала мужчину, который вскарабкался на Эйфелеву башню и вывесил там американский флаг, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.
Соединенные Штаты в субботу отмечали 250-летие своего основания - в годовщину принятия декларации независимости в Филадельфии 4 июля.
«
"Мужчина был задержан, после того как в субботу днем он взобрался на Эйфелеву башню и вывесил там американский флаг, что повлекло за собой эвакуацию подножия и двух уровней башни", - говорится в материале.
Нарушителя порядка задержали, когда он добрался до третьего уровня парижской достопримечательности, его поместили под стражу. Позднее правоохранители сняли размещенный флаг США, сообщает агентство.
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