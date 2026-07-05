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Крупные российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам - РИА Новости, 05.07.2026
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16:33 05.07.2026
Крупные российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам

РИА Новости: крупные банки в РФ повысили ставки по вкладам сроком на три месяца

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крупнейшие российские банки после июньского заседания Банка России повысили ставки по вкладам на три месяца.
  • В то же время ставки по вкладам на более длительный срок, наоборот, продолжают снижаться.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Крупнейшие российские банки после июньского заседания Банка России повысили ставки по вкладам на три месяца, следует из данных "Финуслуг", которые изучило РИА Новости.
Регулятор по итогам заседания совета директоров в июне снизил ключевую ставку - девятый раз подряд, но в этот раз всего на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина при этом не исключила пауз в процессе смягчения денежно-кредитной политики.
На этом фоне средняя ставка по депозитам сроком на три месяца в 20 крупнейших российских банках выросла на 3 июля до 13,5% годовых с 13,44% на 19 июня.
В то же время ставки по вкладам на более длительный срок, наоборот, продолжают снижаться. Так, на 0,08 процентного пункта уменьшилась доходность по вкладам на шесть месяцев и на 0,07 процентного пункта - на год.
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