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Балицкий оценил ситуацию с электроснабжением в Запорожской области - РИА Новости, 05.07.2026
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17:51 05.07.2026
Балицкий оценил ситуацию с электроснабжением в Запорожской области

Отключения света в Запорожье не отразились на работе критической инфраструктуры

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ряд энергетических объектов Запорожской области поврежден в результате атак ВСУ, частично отключено электроснабжение.
  • Отключения электроснабжения не отразились на работе критической инфраструктуры.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Отключения электроснабжения в Запорожской области не отразились на работе критической инфраструктуры, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее Балицкий сообщил, что ряд энергетических объектов региона поврежден в результате атак ВСУ, частично отключено электроснабжение.
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"Благодарю энергетиков за оперативность, отключения не отразились на работе критической инфраструктуры", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что специалисты продолжают заниматься стабилизацией электроснабжения.
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