Балицкий оценил ситуацию с электроснабжением в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ряд энергетических объектов Запорожской области поврежден в результате атак ВСУ, частично отключено электроснабжение.
- Отключения электроснабжения не отразились на работе критической инфраструктуры.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Отключения электроснабжения в Запорожской области не отразились на работе критической инфраструктуры, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
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"Благодарю энергетиков за оперативность, отключения не отразились на работе критической инфраструктуры", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что специалисты продолжают заниматься стабилизацией электроснабжения.
Значительная часть Запорожской области обесточена
31 мая, 21:24