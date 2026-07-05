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В Крыму топливо поступило в продажу на 112 АЗС - РИА Новости, 05.07.2026
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13:35 05.07.2026 (обновлено: 13:59 05.07.2026)
В Крыму топливо поступило в продажу на 112 АЗС

Топливо поступило в продажу на 112 АЗС Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗаправка бензином автомобиля на автозаправочной станции
Заправка бензином автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Заправка бензином автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Топливо поступило в продажу на 112 автозаправочных станций республики Крым.
  • Министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин призвал доверять только проверенным источникам информации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Топливо поступило в продажу на 112 автозаправочных станций республики Крым, сообщил министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.
"Уважаемые Крымчане. Сегодня, 05.07.2026 заправка транспортных средств будет производиться на 112 АЗС, реестр которых размещен на сайте министерства топлива и энергетики Республики Крым, а также в социальных сетях", - написал министр в канале на платформе "Макс".
Воронкин попросил также доверять только проверенным источником информации.
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ЭкономикаРеспублика Крым
 
 
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