В Крыму топливо поступило в продажу на 112 АЗС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Топливо поступило в продажу на 112 автозаправочных станций республики Крым.
- Министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин призвал доверять только проверенным источникам информации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Топливо поступило в продажу на 112 автозаправочных станций республики Крым, сообщил министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.
"Уважаемые Крымчане. Сегодня, 05.07.2026 заправка транспортных средств будет производиться на 112 АЗС, реестр которых размещен на сайте министерства топлива и энергетики Республики Крым, а также в социальных сетях", - написал министр в канале на платформе "Макс".
Воронкин попросил также доверять только проверенным источником информации.