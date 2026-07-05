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"Автодор" восстановил работу своих сервисов - РИА Новости, 05.07.2026
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18:12 05.07.2026 (обновлено: 18:53 05.07.2026)
"Автодор" восстановил работу своих сервисов

"Автодор" восстановил работу сайта, личного кабинета и мобильного приложения

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон в руках у м ужчины
Смартфон в руках у м ужчины - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работа сайта, личного кабинета и мобильного приложения госкомпании «Автодор» была остановлена по техническим причинам.
  • Работа сервисов «Автодор» восстановлена после сбоя.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Работа сайта, личного кабинета и мобильного приложения госкомпании "Автодор" восстановлена после сбоя, сообщил оператор платных дорог.
Ранее в воскресенье "Автодор" сообщил об остановке в работе своего мобильного приложения, сайта и личного кабинета по техническим причинам.
"Работа сайта, личного кабинета и мобильного приложения "Автодор" восстановлена", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкомпании.
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