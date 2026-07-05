"Автодор" восстановил работу своих сервисов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Работа сайта, личного кабинета и мобильного приложения госкомпании «Автодор» была остановлена по техническим причинам.
- Работа сервисов «Автодор» восстановлена после сбоя.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Работа сайта, личного кабинета и мобильного приложения госкомпании "Автодор" восстановлена после сбоя, сообщил оператор платных дорог.
Ранее в воскресенье "Автодор" сообщил об остановке в работе своего мобильного приложения, сайта и личного кабинета по техническим причинам.
"Работа сайта, личного кабинета и мобильного приложения "Автодор" восстановлена", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкомпании.
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