В работе сервисов "Автодора" произошел сбой

"В настоящее время по техническим причинам временно недоступны сайт, мобильное приложение и личный кабинет", - говорится в сообщении .

Также отмечается, что отображение платежей и начислений за проезды актуализируются с задержкой, но, как уверяет компания, после восстановления работы сервисов информация будет автоматически синхронизирована и станет доступна.