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В работе сервисов "Автодора" произошел сбой - РИА Новости, 05.07.2026
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16:00 05.07.2026
В работе сервисов "Автодора" произошел сбой

Приложение, сайт и личный кабинет "Автодора" недоступны по техническим причинам

© РИА Новости / Владимир ПесняМобильное приложение
Мобильное приложение - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Мобильное приложение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сайт, мобильное приложение и личный кабинет госкомпании «Автодор» временно недоступны по техническим причинам.
  • Платежи и начисления за проезды актуализируются с задержкой, но после восстановления работы сервисов информация будет автоматически синхронизирована.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мобильное приложение, сайт и личный кабинет госкомпании "Автодор" временно недоступны по техническим причинам, сообщила пресс-служба оператора платных трасс.
«

"В настоящее время по техническим причинам временно недоступны сайт, мобильное приложение и личный кабинет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что отображение платежей и начислений за проезды актуализируются с задержкой, но, как уверяет компания, после восстановления работы сервисов информация будет автоматически синхронизирована и станет доступна.
В "Автодоре" уточнили, что проезд по безбарьерным участкам трасс можно оплатить транспондером, пополнить который пользователи могут через сервисы банков-партнеров.
"Наши специалисты уже работают над устранением неполадок и делают все возможное, чтобы восстановить работу сервисов в кратчайшие сроки", - пишет госкомпания.
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