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В АТОР рассказали, какие лекарства можно провозить в самолете - РИА Новости, 05.07.2026
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07:44 05.07.2026
В АТОР рассказали, какие лекарства можно провозить в самолете

АТОР: в самолет можно взять как рецептурные, так и безрецептурные лекарства

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажиры могут провозить в ручной клади и багаже как рецептурные, так и безрецептурные лекарства, но для сильнодействующих или психотропных препаратов обязательно иметь действующий рецепт и назначение врача.
  • Если пассажир летит за границу, то для таможенного досмотра может потребоваться перевод медицинских документов на английский или язык страны назначения.
  • Список разрешенных к ввозу лекарств зависит от страны, поэтому перед полетом необходимо изучить список запрещенных препаратов в стране назначения и проверить состав зарубежных лекарств на наличие сильнодействующих, наркотических или психотропных веществ.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пассажиры могут взять с собой в самолет как рецептурные, так и безрецептурные лекарства, однако должны учесть, разрешены ли они в стране назначения и нужны ли на них дополнительные документы, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Обычные лекарства - жаропонижающие, препараты для ЖКТ и прочие нерецептурные препараты - можно провозить с собой в личной аптечке в багаже или ручной клади", - сообщили в АТОР.
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"Желательно иметь рецепт для рецептурных препаратов, и обязательно – действующий рецепт и назначение врача для тех препаратов, которые содержат сильнодействующие или психотропные вещества", - добавили в пресс-службе.
В АТОР отметили, что если пассажир летит за границу, то для таможенного досмотра может потребоваться перевод документа на английский или язык страны назначения.
Так, при вылете или прилете любые лекарства, содержащие психотропные или наркотические вещества, должны быть в обязательном порядке задекларированы с приложением медицинских документов в "красном" коридоре.
При этом, если лекарства из этого ряда пассажиру необходимы по жизненным показаниям и их применение может понадобиться в полете, следует предупредить об этом сотрудников при досмотре, предъявив на такие препараты документы. "То же следует сделать, если с собой в салон надо взять шприцы (например, инсулиновые) или ручки-инъекторы (но их не надо декларировать)", - пояснили в АТОР.
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В ассоциации подчеркнули, что если лекарства в жидкой форме, то на них распространяется правило об ограничении объема жидкости: флаконы не более 100 миллилитров и не более одного литра в совокупности. "Иногда авиакомпании требуют, чтобы такие жидкие лекарства были упакованы в прозрачный пакет с замком-молнией", - добавили там.
В АТОР обратили внимание на то, что за границей точный список разрешенных к ввозу лекарств зависит от страны. Так, многие препараты, разрешенные в России, запрещены за рубежом. "Где-то это валокордин или корвалол, где-то – даже обычный аспирин. Поэтому следует заранее изучить список запрещенных к ввозу препаратов в стране, куда вы летите", - предупредили там.
Также при ввозе в Россию зарубежных лекарств необходимо изучить их состав и проверить, нет ли там сильнодействующих, наркотических или психотропных веществ. Такие лекарства для личного пользования могут быть ввезены только по медицинским показаниям, при этом обязательно нужно иметь с собой документы, подтверждающие назначение этих препаратов.
В ассоциации отметили, что если гражданин везет более пяти упаковок одного зарубежного препарата, то у таможни могут возникнуть вопросы относительно целей использования. "Напомним, что лекарства (тем более специальные) можно ввозить только для личного использования", - заключили в АТОР.
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ОбществоРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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