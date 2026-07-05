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В Запорожской области при атаке дрона ВСУ пострадали шесть человек - РИА Новости, 05.07.2026
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20:26 05.07.2026 (обновлено: 20:38 05.07.2026)
В Запорожской области при атаке дрона ВСУ пострадали шесть человек

В Васильевском округе Запорожской области при атаке дрона ВСУ ранены 6 человек

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области в Васильевском округе шесть человек ранены из-за атаки дрона.
  • Состояние пострадавших стабильное, их жизни вне опасности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Шесть человек ранены из-за атаки дрона в Запорожской области в Васильевском округе, они госпитализированы, состояние стабильное, сообщил минздрав региона.
«

"Шесть жителей Васильевского муниципального округа пострадали сегодня в результате атаки беспилотника. Они были госпитализированы с ранениями средней степени тяжести" , - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".

Пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объеме. Состояние пациентов стабильное, их жизни вне опасности, сообщили медики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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