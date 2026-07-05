Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области в Васильевском округе шесть человек ранены из-за атаки дрона.
- Состояние пострадавших стабильное, их жизни вне опасности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Шесть человек ранены из-за атаки дрона в Запорожской области в Васильевском округе, они госпитализированы, состояние стабильное, сообщил минздрав региона.
«
"Шесть жителей Васильевского муниципального округа пострадали сегодня в результате атаки беспилотника. Они были госпитализированы с ранениями средней степени тяжести" , - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объеме. Состояние пациентов стабильное, их жизни вне опасности, сообщили медики.
Запад содрогнулся: Россия перестала сдерживаться
Вчера, 08:00