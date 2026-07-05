"Сильная Армения" не откажется от мандатов в новом парламенте

Краткий пересказ от РИА ИИ Блок «Сильная Армения» не откажется от мандатов в новом парламенте Армении.

Оппозиционные силы считают, что парламентские выборы прошли с нарушениями, и часть из них требует бойкотировать парламент нового созыва.

По словам представителя блока «Сильная Армения», Никол Пашинян больше не пользуется доверием большинства народа.

ЕРЕВАН, 5 июл - РИА Новости. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна не откажется от мандатов в новом парламенте Армении, сообщил представитель блока Нарек Карапетян.

Часть оппозиционных сил Армении требует от прошедших в парламент оппозиционных сил бойкотировать парламент нового созыва, считая, что парламентские выборы 7 июня прошли с нарушениями.

"Мы пришли к заключению, что правильным с нашей стороны, со стороны нашей силы является принятие мандатов и присутствие в Национальном собрании", - заявил Карапетян.

По его словам, для серьезных изменений в Армении необходимы большое представительство оппозиции в парламенте, а также "уличная борьба".

"Конечно, это должно быть один раз, один день и окончательно. Мы не собираемся приглашать людей на улицу, не видя возможности для больших перемен. Мы собираемся пригласить людей на улицу, когда увидим близкую возможность", - заявил Карапетян, пообещав, что блок будет стремиться к легитимной и мирной смене власти.

По словам представителя блока, парламентские выборы показали, что премьер страны Никол Пашинян больше не пользуется доверием большинства народа.

"Сегодня Арменией руководит премьер-министр, у которого нет четкого и сильного мандата народа. Никол Пашинян применил почти все методы административного ресурса, характерные для недемократических режимов, но даже в этих условиях не смог получить поддержку большинства народа",- заявил Карапетян.

Ранее ряд политических сил Армении подали в КС иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности. После рассмотрения исков Конституционный суд в субботу оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.