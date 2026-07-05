Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блок «Сильная Армения» не откажется от мандатов в новом парламенте Армении.
- Оппозиционные силы считают, что парламентские выборы прошли с нарушениями, и часть из них требует бойкотировать парламент нового созыва.
- По словам представителя блока «Сильная Армения», Никол Пашинян больше не пользуется доверием большинства народа.
ЕРЕВАН, 5 июл - РИА Новости. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна не откажется от мандатов в новом парламенте Армении, сообщил представитель блока Нарек Карапетян.
Часть оппозиционных сил Армении требует от прошедших в парламент оппозиционных сил бойкотировать парламент нового созыва, считая, что парламентские выборы 7 июня прошли с нарушениями.
"Мы пришли к заключению, что правильным с нашей стороны, со стороны нашей силы является принятие мандатов и присутствие в Национальном собрании", - заявил Карапетян.
По его словам, для серьезных изменений в Армении необходимы большое представительство оппозиции в парламенте, а также "уличная борьба".
"Конечно, это должно быть один раз, один день и окончательно. Мы не собираемся приглашать людей на улицу, не видя возможности для больших перемен. Мы собираемся пригласить людей на улицу, когда увидим близкую возможность", - заявил Карапетян, пообещав, что блок будет стремиться к легитимной и мирной смене власти.
По словам представителя блока, парламентские выборы показали, что премьер страны Никол Пашинян больше не пользуется доверием большинства народа.
"Сегодня Арменией руководит премьер-министр, у которого нет четкого и сильного мандата народа. Никол Пашинян применил почти все методы административного ресурса, характерные для недемократических режимов, но даже в этих условиях не смог получить поддержку большинства народа",- заявил Карапетян.
Ранее ряд политических сил Армении подали в КС иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности. После рассмотрения исков Конституционный суд в субботу оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.