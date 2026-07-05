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"Сильная Армения" не откажется от мандатов в новом парламенте - РИА Новости, 05.07.2026
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15:11 05.07.2026
"Сильная Армения" не откажется от мандатов в новом парламенте

Блок Карапетяна не откажется от мандатов в новом парламенте Армении

© AP Photo / Anthony PizzoferratoФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Флаг Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блок «Сильная Армения» не откажется от мандатов в новом парламенте Армении.
  • Оппозиционные силы считают, что парламентские выборы прошли с нарушениями, и часть из них требует бойкотировать парламент нового созыва.
  • По словам представителя блока «Сильная Армения», Никол Пашинян больше не пользуется доверием большинства народа.
ЕРЕВАН, 5 июл - РИА Новости. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна не откажется от мандатов в новом парламенте Армении, сообщил представитель блока Нарек Карапетян.
Часть оппозиционных сил Армении требует от прошедших в парламент оппозиционных сил бойкотировать парламент нового созыва, считая, что парламентские выборы 7 июня прошли с нарушениями.
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"Мы пришли к заключению, что правильным с нашей стороны, со стороны нашей силы является принятие мандатов и присутствие в Национальном собрании", - заявил Карапетян.
По его словам, для серьезных изменений в Армении необходимы большое представительство оппозиции в парламенте, а также "уличная борьба".
"Конечно, это должно быть один раз, один день и окончательно. Мы не собираемся приглашать людей на улицу, не видя возможности для больших перемен. Мы собираемся пригласить людей на улицу, когда увидим близкую возможность", - заявил Карапетян, пообещав, что блок будет стремиться к легитимной и мирной смене власти.
По словам представителя блока, парламентские выборы показали, что премьер страны Никол Пашинян больше не пользуется доверием большинства народа.
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"Сегодня Арменией руководит премьер-министр, у которого нет четкого и сильного мандата народа. Никол Пашинян применил почти все методы административного ресурса, характерные для недемократических режимов, но даже в этих условиях не смог получить поддержку большинства народа",- заявил Карапетян.
Ранее ряд политических сил Армении подали в КС иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности. После рассмотрения исков Конституционный суд в субботу оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
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