СМИ: пьяный американец укусил полицейского в Копенгагене

По словам Хурупа, американец укусил полицейского до крови. В субботу суд предъявил ему обвинение в насилии в отношении лица на государственной службе и оставил его под стражей на 11 дней. При этом, как отмечает Ekstra Bladet, сам мужчина ничего не помнит, но признает, что фотографии укуса с двумя отметинами от зубов говорят сами за себя. В аэропорту Копенгагена он ждал пересадку на рейс до США.