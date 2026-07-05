СМИ: пьяный американец укусил полицейского в Копенгагене

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пьяный американец укусил за предплечье полицейского, который разбудил его в аэропорту Копенгагена.
- Суд предъявил американцу обвинение в насилии в отношении лица на государственной службе и оставил его под стражей на 11 дней.
- Мужчина не помнит произошедшего, но признает достоверность фотографий укуса с двумя отметинами от зубов.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пьяный американец, заснувший в аэропорту Копенгагена, до крови покусал разбудившего его полицейского и был заключен под стражу на 11 дней, ему вменяют насилие в отношении лица на государственной службе, сообщает датский портал Ekstra Bladet со ссылкой на спецпрокурора копенгагенской полиции Джека Хурупа.
"Сильно пьяный американец, находившийся с очень коротким визитом в Дании, перед выходными был крайне разозлен и недоволен тем, что двое полицейских его разбудили, пока он спал как убитый в одном из залов вылета в аэропорту Копенгагена. Во всяком случае, отреагировал мужчина тем, что укусил одного из полицейских за предплечье", - говорится в сообщении портала.
По словам Хурупа, американец укусил полицейского до крови. В субботу суд предъявил ему обвинение в насилии в отношении лица на государственной службе и оставил его под стражей на 11 дней. При этом, как отмечает Ekstra Bladet, сам мужчина ничего не помнит, но признает, что фотографии укуса с двумя отметинами от зубов говорят сами за себя. В аэропорту Копенгагена он ждал пересадку на рейс до США.