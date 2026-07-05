В Алтайском крае завели дело после сообщений о запертом в гараже мальчике

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"Сообщение о незаконном удержании <...> ребенка поступила в отдел полиции по Индустриальному району от отца несовершеннолетнего 2 июля текущего года. Одновременно, от владельца одного из участков также в отдел полиции по Индустриальному району поступило заявление, что на недостроенном объекте, принадлежащем ему, подростки совершили противоправные деяния, повредив имущество. В полицию также поступила информация о том, что между отцом ребенка и владельцем объекта произошел конфликт", - говорится в сообщении.