В Алтайском крае завели дело после сообщений о запертом в гараже мальчике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Алтайском крае возбудили уголовное дело после того, как мужчина затащил мальчика в гараж и незаконно удерживал его.
- Отец ребенка и владелец участка, где произошел инцидент, обратились в полицию.
- Территориальная прокуратура организовала проверку причин и условий произошедшего.
БАРНАУЛ, 5 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае после того как мужчина затащил мальчика в гараж и незаконного удерживал его.
Об инциденте сообщили в соцсетях: мужчина затащил мальчика в гараж и запер его там - якобы, ребенок разбил окна недостроенного дома мужчины.
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"Сообщение о незаконном удержании <...> ребенка поступила в отдел полиции по Индустриальному району от отца несовершеннолетнего 2 июля текущего года. Одновременно, от владельца одного из участков также в отдел полиции по Индустриальному району поступило заявление, что на недостроенном объекте, принадлежащем ему, подростки совершили противоправные деяния, повредив имущество. В полицию также поступила информация о том, что между отцом ребенка и владельцем объекта произошел конфликт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сообщения зарегистрированы. В настоящее время сотрудники отдела полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - сообщили журналистам в СУСК.
По его поручению территориальной прокуратурой организована проверка причин и условий произошедшего, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.