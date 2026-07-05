В аэропортах Калуги и Череповца сняли временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги и Череповца.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги и Череповца, сообщила Росавиация.
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"Аэропорты Калуги ("Грабцево"), Череповца. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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