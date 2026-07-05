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В аэропортах Калуги и Череповца сняли временные ограничения - РИА Новости, 05.07.2026
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17:31 05.07.2026 (обновлено: 17:32 05.07.2026)
В аэропортах Калуги и Череповца сняли временные ограничения

Росавиация: ограничения на полеты отменили в аэропортах Калуги и Череповца

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Калуга"
Международный аэропорт Калуга - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Международный аэропорт "Калуга". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги и Череповца.
  • Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги и Череповца, сообщила Росавиация.
«

"Аэропорты Калуги ("Грабцево"), Череповца. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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КалугаЧереповецФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Россия
 
 
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