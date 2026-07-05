На съезде "Альтернативы для Германии" продали 300 литров пива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На полях съезда партии «Альтернатива для Германии» в Эрфурте было продано минимум 300 литров пива.
- Делегаты съезда переизбрали Тино Крупаллу и Алису Вайдель на пост сопредседателей.
- В первый день съезда левые экстремисты спровоцировали массовые беспорядки, в ходе которых полиция зафиксировала 48 преступлений и 11 административных правонарушений.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минимум 300 литров пива было продано на полях съезда оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в немецком Эрфурте, сообщает газета Bild.
Делегаты съезда АдГ в субботу переизбрали на пост сопредседателей Тино Крупаллу и Алису Вайдель. Второй день съезда был посвящен преимущественно решению внутренних партийных вопросов.
«
"На съезде АдГ в Эрфурте в киоске было продано 300 литров темного пива Köstritzer, 600 колбасок братвурст и 120 котлет", - говорится в сообщении газеты.
Федеральный съезд АдГ проходит в Эрфурте 4-5 июля. В первый день съезда АдГ левые экстремисты спровоцировали массовые беспорядки на улицах города, в ходе которых полиция федеральной земли Тюрингия зафиксировала 48 преступлений и 11 административных правонарушений. По данным правоохранителей, в акциях против съезда АдГ приняли участие более 30 тысяч человек.