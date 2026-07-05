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На съезде "Альтернативы для Германии" продали 300 литров пива - РИА Новости, 05.07.2026
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19:18 05.07.2026 (обновлено: 20:49 05.07.2026)
На съезде "Альтернативы для Германии" продали 300 литров пива

Bild: на съезде "Альтернативы для Германии" в Эрфурте продали минимум 300 л пива

© REUTERS / Karina HesslandУчастники съезда партии "Альтернатива для Германии" в Эрфурте, Германия
Участники съезда партии Альтернатива для Германии в Эрфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© REUTERS / Karina Hessland
Участники съезда партии "Альтернатива для Германии" в Эрфурте, Германия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На полях съезда партии «Альтернатива для Германии» в Эрфурте было продано минимум 300 литров пива.
  • Делегаты съезда переизбрали Тино Крупаллу и Алису Вайдель на пост сопредседателей.
  • В первый день съезда левые экстремисты спровоцировали массовые беспорядки, в ходе которых полиция зафиксировала 48 преступлений и 11 административных правонарушений.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минимум 300 литров пива было продано на полях съезда оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в немецком Эрфурте, сообщает газета Bild.
Делегаты съезда АдГ в субботу переизбрали на пост сопредседателей Тино Крупаллу и Алису Вайдель. Второй день съезда был посвящен преимущественно решению внутренних партийных вопросов.
«
"На съезде АдГ в Эрфурте в киоске было продано 300 литров темного пива Köstritzer, 600 колбасок братвурст и 120 котлет", - говорится в сообщении газеты.
Федеральный съезд АдГ проходит в Эрфурте 4-5 июля. В первый день съезда АдГ левые экстремисты спровоцировали массовые беспорядки на улицах города, в ходе которых полиция федеральной земли Тюрингия зафиксировала 48 преступлений и 11 административных правонарушений. По данным правоохранителей, в акциях против съезда АдГ приняли участие более 30 тысяч человек.
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В миреЭрфуртТюрингияТино КрупаллаАлиса ВайдельГерманияАльтернатива для Германии (партия)
 
 
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