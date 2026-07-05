На съезде "Альтернативы для Германии" продали 300 литров пива

"На съезде АдГ в Эрфурте в киоске было продано 300 литров темного пива Köstritzer, 600 колбасок братвурст и 120 котлет", - говорится в сообщении газеты.

Федеральный съезд АдГ проходит в Эрфурте 4-5 июля. В первый день съезда АдГ левые экстремисты спровоцировали массовые беспорядки на улицах города, в ходе которых полиция федеральной земли Тюрингия зафиксировала 48 преступлений и 11 административных правонарушений. По данным правоохранителей, в акциях против съезда АдГ приняли участие более 30 тысяч человек.