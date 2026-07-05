Семья девочки, погибшей в Ачинске, является благополучной, заявили в СК

КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Семья 5-летней девочки, пропавшей 27 июня вместе с матерью в красноярском городе Ачинск и найденной мертвой в воскресенье, благополучная и не состояла нигде на учете, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

"Характеристика у семьи нормальная, семья благополучная. Мать не работала, девочка ходила в детский сад. В семье у них был один ребенок, эта девочка. На учете они не состояли", - сказала собеседница агентства.