Семья девочки, погибшей в Ачинске, является благополучной, заявили в СК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семья 5-летней девочки, пропавшей вместе с матерью в Ачинске и найденной мертвой, была благополучной и не состояла на учете.
- 27 июня в Ачинске пропала женщина с 5-летней дочерью, а в воскресенье девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи.
КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Семья 5-летней девочки, пропавшей 27 июня вместе с матерью в красноярском городе Ачинск и найденной мертвой в воскресенье, благополучная и не состояла нигде на учете, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"Характеристика у семьи нормальная, семья благополучная. Мать не работала, девочка ходила в детский сад. В семье у них был один ребенок, эта девочка. На учете они не состояли", - сказала собеседница агентства.