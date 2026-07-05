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Семья девочки, погибшей в Ачинске, является благополучной, заявили в СК - РИА Новости, 05.07.2026
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16:31 05.07.2026
Семья девочки, погибшей в Ачинске, является благополучной, заявили в СК

СК: семья погибшей в Ачинске пятилетней девочки является благополучной

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ/ВКонтактеРабота СК РФ на месте обнаружения тела девочки в Ачинске
Работа СК РФ на месте обнаружения тела девочки в Ачинске - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ/ВКонтакте
Работа СК РФ на месте обнаружения тела девочки в Ачинске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семья 5-летней девочки, пропавшей вместе с матерью в Ачинске и найденной мертвой, была благополучной и не состояла на учете.
  • 27 июня в Ачинске пропала женщина с 5-летней дочерью, а в воскресенье девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи.
КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Семья 5-летней девочки, пропавшей 27 июня вместе с матерью в красноярском городе Ачинск и найденной мертвой в воскресенье, благополучная и не состояла нигде на учете, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"Характеристика у семьи нормальная, семья благополучная. Мать не работала, девочка ходила в детский сад. В семье у них был один ребенок, эта девочка. На учете они не состояли", - сказала собеседница агентства.
Женщина с 5-летней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. В краевом главке МВД сообщали РИА Новости, что с заявлением о пропаже обратился в полицию супруг 32-летней женщины. В субботу следователи ГСУ СК возбудили дело, в воскресенье девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске.
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ПроисшествияАчинскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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