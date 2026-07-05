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Отец девочки, найденной мертвой в Ачинске, не проходит подозреваемым - РИА Новости, 05.07.2026
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16:30 05.07.2026
Отец девочки, найденной мертвой в Ачинске, не проходит подозреваемым

Отец пятилетней девочки, найденной мертвой в Ачинске, не проходит подозреваемым

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ачинске 27 июня пропала женщина с пятилетней дочерью, в воскресенье девочку нашли мертвой.
  • Отец девочки не является подозреваемым по делу, он дал показания и заявил в полицию после того, как заподозрил неладное.
КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Отец 5-летней девочки, пропавшей 27 июня вместе с матерью в красноярском Ачинске и найденной мертвой в воскресенье, не проходит подозреваемым по делу, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Женщина с 5-летней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. В краевом главке МВД сообщили РИА Новости, что с заявлением о пропаже обратился в полицию супруг 32-летней женщины. В субботу следователи ГСУ СК возбудили дело, в воскресенье девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске.
"Отец у нас не подозреваемый, он дал показания о том, что сначала подумал, что они ушли к бабушке, потом заподозрил неладное и заявил в полицию", - сказала собеседница агентства.
По данным ведомства, с момента пропажи женщина с ребенком были зафиксированы камерами видеонаблюдения в Ачинске и в Красноярске.
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