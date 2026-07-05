Отец девочки, найденной мертвой в Ачинске, не проходит подозреваемым

КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Отец 5-летней девочки, пропавшей 27 июня вместе с матерью в красноярском Ачинске и найденной мертвой в воскресенье, не проходит подозреваемым по делу, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

"Отец у нас не подозреваемый, он дал показания о том, что сначала подумал, что они ушли к бабушке, потом заподозрил неладное и заявил в полицию", - сказала собеседница агентства.