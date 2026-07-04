Зампред комитета Госдумы назвал крайний срок оплаты услуг ЖКХ за июнь

Краткий пересказ от РИА ИИ Оплатить жилищно-коммунальные услуги за июнь можно до 15 июля.

С 1 марта в России крайний срок оплаты ЖКУ сдвинулся с 10-го на 15-е число каждого месяца.

Перенос срока оплаты ЖКУ позволяет людям вносить платежи сразу после получения основного дохода и упрощает финансовое планирование для семьи.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги за июнь до 15 июля, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"Оплатить услуги ЖКХ за июнь можно до 15 июля. Напоминаю, что с 1 марта в России сдвинулся крайний срок оплаты ЖКУ, с 10-го на 15-е число каждого месяца", - сказал Кошелев

По словам парламентария, изменения, несмотря на то, что проблема общей задолженности за ЖКХ не является особо острой, поскольку большинство людей относятся к оплате ЖКХ очень ответственно и платят вовремя, имеют существенное значение для комфорта и финансового благополучия каждого гражданина.

"Новый срок оплаты ЖКУ - более логичный и удобный. У многих граждан зарплата начисляется после 10-го числа. Перенос срока оплаты с 10-го на 15-е число месяца позволяет людям вносить платежи сразу после получения основного дохода. Это избавляет от необходимости "дотягивать" до зарплаты, искать средства, чтобы оплатить квитанции, или брать в долг, что как раз и приводит к возникновению просрочек и начислению пеней", - отметил он.