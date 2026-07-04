Зампред комитета Госдумы назвал крайний срок оплаты услуг ЖКХ за июнь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оплатить жилищно-коммунальные услуги за июнь можно до 15 июля.
- С 1 марта в России крайний срок оплаты ЖКУ сдвинулся с 10-го на 15-е число каждого месяца.
- Перенос срока оплаты ЖКУ позволяет людям вносить платежи сразу после получения основного дохода и упрощает финансовое планирование для семьи.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги за июнь до 15 июля, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
По словам парламентария, изменения, несмотря на то, что проблема общей задолженности за ЖКХ не является особо острой, поскольку большинство людей относятся к оплате ЖКХ очень ответственно и платят вовремя, имеют существенное значение для комфорта и финансового благополучия каждого гражданина.
"Новый срок оплаты ЖКУ - более логичный и удобный. У многих граждан зарплата начисляется после 10-го числа. Перенос срока оплаты с 10-го на 15-е число месяца позволяет людям вносить платежи сразу после получения основного дохода. Это избавляет от необходимости "дотягивать" до зарплаты, искать средства, чтобы оплатить квитанции, или брать в долг, что как раз и приводит к возникновению просрочек и начислению пеней", - отметил он.
Кошелев добавил, что возможность оплатить ЖКУ после получения зарплаты значительно упрощает финансовое планирование для семьи. Он подчеркнул, что граждане могут более свободно распоряжаться своими средствами, не испытывая беспокойства из-за приближающегося "дедлайна" до поступления средств на счет.