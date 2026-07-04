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Юрист рассказал, в каких ситуациях могут вскрыть квартиру без собственника - РИА Новости, 04.07.2026
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03:27 04.07.2026 (обновлено: 14:43 04.07.2026)
Юрист рассказал, в каких ситуациях могут вскрыть квартиру без собственника

Сбитнев: квартиру без собственника могут вскрыть для оказания медпомощи

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКвартира
Квартира - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вскрыть квартиру без присутствия собственника могут в исключительных случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения.
  • К таким случаям относятся аварийные ситуации, необходимость оказания экстренной медицинской помощи, исполнение судебных решений и постановлений приставов, а также действия правоохранительных органов при проведении обысков.
  • Все действия по вскрытию квартиры должны быть документально зафиксированы, а проживающие в квартире граждане по возможности уведомлены.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Вскрыть квартиру без присутствия собственника могут в исключительных случаях — например, при угрозе жизни, здоровью и имуществу находящихся там людей, а также для проведения обыска или оказания экстренной помощи, рассказал РИА Новости юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.
"Существует общее правило, согласно которому жилище неприкосновенно; никто не вправе проникать в него против воли проживающих там, кроме случаев, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения (часть 1 статьи 25 Конституции России). Однако существуют исключения из этого правила, которые могут быть установлены исключительно законом", — заявил РИА Новости Сбитнев.
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Так, среди исключений — аварийные ситуации (пожар, прорыв труб, утечка газа), которые угрожают жизни, здоровью или имуществу людей, или необходимость срочно оказать медицинскую помощь человеку, если он внутри помещения, но самостоятельно не может открыть квартиру, уточнил юрист. Он пояснил, что право на вскрытие в таких случаях есть у экстренных служб (МЧС, аварийные службы ЖКХ).
Кроме того, по словам юриста, вскрыть квартиру без участия владельца могут при исполнении судебных решений и постановлений приставов — например, в случае принудительного выселения, необходимости произвести опись имущества. К исключениям относятся и "действия в условиях чрезвычайного или военного положения в порядке, установленном соответствующими законами", и действия правоохранительных органов — к примеру, проведение обысков, добавил Сбитнев.
Юрист при этом отметил, что в любом случае такие действия должны быть документально зафиксированы, а проживающие в квартире граждане по возможности уведомлены.
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