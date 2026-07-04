Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска в ночь на субботу сорвали попытку комбинированного удара ВСУ.
- Средства ПВО сбили более 500 целей, включая крылатые ракеты, реактивные снаряды HIMARS и беспилотники.
- Так киевский режим хотел отвлечь внимание общественности от неудач на фронте и последствий удара по военным объектам в украинской столице.
- Минобороны предупредило об ответных действиях на попытку нанести ущерб гражданским объектам.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Киевский режим в ночь на субботу предпринял попытку комбинированного удара по российской территории, сообщили в Минобороны.
"Попытка Владимира Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики действиями российских сил и средств ПВО была сорвана", — рассказали там.
Так, дежурные средства ПВО под единым управлением главного командования ВКС России сбили более 500 воздушных целей, в том числе:
- десять крылатых ракет большой дальности "Фламинго";
- девять реактивных снарядов HIMARS производства США в Белгородской области;
- 494 беспилотника большой дальности.
"Попытка Зеленского нанести ущерб гражданским объектам Российской Федерации не останется без соответствующих ответных действий", — предупредили в российском военном ведомстве.
В минувший четверг министерство отчиталось о поражении в Киеве и Киевской области не менее пяти предприятий ВПК, а также объектов топливно-энергетической инфраструктуры и газораспределительных станций. На это отреагировал мэр Киева Виталий Кличко, назвав российский удар возмездия по военным объектам особенно мощным. По его словам, в городе была "страшная ночь".
ВС России в ответ на атаки на мирное население последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
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22 июня 2022, 17:18