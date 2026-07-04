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Минобороны сообщило о срыве попытки комбинированного удара ВСУ по России - РИА Новости, 04.07.2026
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15:58 04.07.2026 (обновлено: 18:13 04.07.2026)
Минобороны сообщило о срыве попытки комбинированного удара ВСУ по России

Минобороны: Зеленский ударом по РФ хотел отвлечь внимание от неудач на фронте

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска в ночь на субботу сорвали попытку комбинированного удара ВСУ.
  • Средства ПВО сбили более 500 целей, включая крылатые ракеты, реактивные снаряды HIMARS и беспилотники.
  • Так киевский режим хотел отвлечь внимание общественности от неудач на фронте и последствий удара по военным объектам в украинской столице.
  • Минобороны предупредило об ответных действиях на попытку нанести ущерб гражданским объектам.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Киевский режим в ночь на субботу предпринял попытку комбинированного удара по российской территории, сообщили в Минобороны.
"Попытка Владимира Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики действиями российских сил и средств ПВО была сорвана", — рассказали там.
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Так, дежурные средства ПВО под единым управлением главного командования ВКС России сбили более 500 воздушных целей, в том числе:
  • десять крылатых ракет большой дальности "Фламинго";
  • девять реактивных снарядов HIMARS производства США в Белгородской области;
  • 494 беспилотника большой дальности.
"Попытка Зеленского нанести ущерб гражданским объектам Российской Федерации не останется без соответствующих ответных действий", — предупредили в российском военном ведомстве.
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ВС России в ответ на атаки на мирное население последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
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