ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Потери ВСУ в зоне ответственности российской группировки «Запад» за сутки превысили 230 военнослужащих.
- Уничтожены боевая бронированная машина, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и две станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Потери ВСУ в зоне ответственности российской группировки "Запад" за сутки превысили 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили свыше 230 военнослужащих", - говорится в сводке российского ведомства.
Также уничтожены боевая бронированная машина, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и две станции радиоэлектронной борьбы.
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