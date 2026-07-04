Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю.

Освобожден населенный пункт Константиновка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 170 военнослужащих, 22 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР, противник потерял около 170 военных, 22 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, сообщает в воскресенье Минобороны России.

« "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка Донецкой Народной Республики . Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка и Николаевка Донецкой Народной Республики.