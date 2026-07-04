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Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 04.07.2026
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16:47 04.07.2026 (обновлено: 16:56 04.07.2026)
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действия "Юга"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения "Южной" группировки российских войск улучшили положение по переднему краю.
  • Освобожден населенный пункт Константиновка Донецкой Народной Республики.
  • Противник потерял до 170 военнослужащих, 22 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР, противник потерял около 170 военных, 22 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, сообщает в воскресенье Минобороны России.
«
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка и Николаевка Донецкой Народной Республики.
"За сутки противник потерял до 170 военнослужащих, 22 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии", - добавили в ведомстве.
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