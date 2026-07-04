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Силы группировки "Юг" ведут бои в Николаевке - РИА Новости, 04.07.2026
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Силы группировки "Юг" ведут бои в Николаевке

Силы "Юга" ведут бои в Николаевке, в 8 км от восточной окраины Славянска

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы "Южной" группировки российских войск ведут бои в Николаевке и находятся в восьми километрах от восточной окраины Славянска в ДНР.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Силы "Южной" группировки российских войск ведут бои в Николаевке, уже находятся в восьми километрах от восточной окраины Славянска в ДНР, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
"На правом фланге славянского направления группировки войск "Южная" и "Запад" продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации. Подразделения 3-й армии "Южной" группировки ведут бои в Николаевке и уже находятся в восьми километрах от восточной окраины Славянска", - заявил Рудской.
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