Силы группировки "Юг" ведут бои в Николаевке

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Силы "Южной" группировки российских войск ведут бои в Николаевке, уже находятся в восьми километрах от восточной окраины Славянска в ДНР, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"На правом фланге славянского направления группировки войск "Южная" и "Запад" продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации. Подразделения 3-й армии "Южной" группировки ведут бои в Николаевке и уже находятся в восьми километрах от восточной окраины Славянска", - заявил Рудской.