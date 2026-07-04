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В Нью-Йорке корреспондент РИА Новости смог пожарить яичницу прямо на дороге - РИА Новости, 04.07.2026
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22:41 04.07.2026
В Нью-Йорке корреспондент РИА Новости смог пожарить яичницу прямо на дороге

Корреспондент РИА Новости смог пожарить яичницу прямо на улице Манхэттена

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нью-Йорке третий день держится почти 40-градусная жара.
  • Корреспондент РИА Новости смог пожарить яичницу на металлическом листе в районе Трайбека на Манхэттене.
НЬЮ-ЙОРК, 4 июл - РИА Новости. Жара в американском Нью-Йорке настолько раскалила город, что на улицах мегаполиса можно пожарить яичницу прямо на дороге, убедился корреспондент РИА Новости.
Нью-Йорк третий день изнывает от почти 40-градусной жары.
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Для эксперимента был выбран район Трайбека на Манхэттене. Роль "сковороды" сыграл металлический лист, а нагревали его раскаленное солнце и проложенные под городскими улицами паровые трубы - обычная картина для Нью-Йорка.
Белок яйца схватился практически сразу, а на приготовление скрэмбла (болтуньи) у журналиста агентства ушло около пяти минут.
Яичный белок начинает густеть при температуре выше 60 градусов.
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