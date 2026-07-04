В Запорожье прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В субботу в подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы.
- О взрывах в городе дважды сообщал украинский телеканал «Общественное».
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ Запорожье, передает агентство Укринформ.
Ранее днем украинский телеканал "Общественное" дважды сообщал о взрывах в городе.
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"В Запорожье раздаются взрывы", - говорится в сообщении.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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