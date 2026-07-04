При взрыве в белгородском селе мужчина получил осколочное ранение головы

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"В селе Нечаево Корочанского округа вследствие взрыва пострадал мирный житель. Мужчину со слепым осколочным ранением головы бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 города Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".