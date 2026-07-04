При взрыве в белгородском селе мужчина получил осколочное ранение головы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Нечаево Белгородской области произошел взрыв, в результате которого пострадал мирный житель.
- В результате взрыва повреждены газопровод, крыши домов, остекление, линия электропередачи, жители нескольких сел временно остались без электроэнергии.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате взрыва в селе Нечаево Белгородской области, ему оказывается помощь, сообщает оперштаб региона.
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"В селе Нечаево Корочанского округа вследствие взрыва пострадал мирный житель. Мужчину со слепым осколочным ранением головы бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 города Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что повреждены газопровод, остекление, крыши пяти частных домов и двух надворных построек, перебита линия электропередачи, жители нескольких сел временно остаются без электроэнергии.
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