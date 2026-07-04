В Запорожье прогремел новый взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В субботу в подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв.
- Это не первый взрыв в городе, ранее днем телеканал уже сообщал о взрыве.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в субботу в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее днем телеканал сообщал о взрыве в городе.
«
"В Запорожье снова был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18