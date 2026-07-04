Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские власти намерены вновь обсудить возможность проведения выборов в стране.

Зеленского интересовал вопрос о готовности посла Украины в Лондоне Залужного баллотироваться на пост президента, если выборы состоятся этой осенью.

Ранее уже была проведена стратегическая сессия с участием Зеленского и представителей власти, на которой обсуждалось потенциальное проведение выборов этой осенью.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские власти намерены вновь обсудить возможность проведения выборов в стране, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В среду издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщило, что посла Украины Лондоне Валерия Залужного вызвали в Киев перед отставкой британского премьера. Как написало издание, Зеленский задал Залужному прямой вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента, если выборы состоятся этой осенью, и получил однозначный утвердительный ответ.

"Зеленский хочет организовать еще одну стратегическую сессию о возможности проведения выборов", - написал Гончаренко* в своем в Telegram-канале.

По его данным, ранее одна такая сессия уже проводилась: тогда с Зеленским встречались глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Михаил Федоров, секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов** (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и его заместитель Олег Татаров.

"Одной из тем обсуждения (на прошлой встрече - ред.) было потенциальное проведение выборов уже этой осенью. На следующей (предстоящей - ред.) встрече планируется более подробное обсуждение этой возможности", - добавил депутат.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.