Мэр Белгорода сообщил о колоссальном ущербе из-за атак ВСУ

БЕЛГОРОД , 4 июл – РИА Новости. Колоссальный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре Белгорода в результате атак ВСУ за минувшие двое суток, сообщил мэр города Валентин Демидов.

Как он сообщил, по уточненным данным повреждено остекление в 174 квартирах и четырех индивидуальных домах, посечено осколками 135 автомобилей, серьезно повреждены инфраструктурные объекты.