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Мэр Белгорода сообщил о колоссальном ущербе из-за атак ВСУ - РИА Новости, 04.07.2026
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21:57 04.07.2026
Мэр Белгорода сообщил о колоссальном ущербе из-за атак ВСУ

Демидов: ВСУ нанесли колоссальный ущерб гражданской инфраструктуре Белгорода

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак ВСУ за минувшие двое суток гражданской инфраструктуре Белгорода нанесен колоссальный ущерб.
  • Повреждено остекление в 174 квартирах и четырех индивидуальных домах, посечено осколками 135 автомобилей, серьезно повреждены инфраструктурные объекты.
  • Утром в пятницу и в ночь на субботу Белгород и Белгородский округ подверглись ракетным обстрелам ВСУ, в результате которых были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, возникли перебои с электро- и водоснабжением, а также зафиксированы возгорания на нескольких объектах.
БЕЛГОРОД , 4 июл – РИА Новости. Колоссальный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре Белгорода в результате атак ВСУ за минувшие двое суток, сообщил мэр города Валентин Демидов.
"За минувшие двое суток враг нанес колоссальный ущерб гражданской инфраструктуре Белгорода", - написал Демидов в своем Telegram-канале.
Как он сообщил, по уточненным данным повреждено остекление в 174 квартирах и четырех индивидуальных домах, посечено осколками 135 автомобилей, серьезно повреждены инфраструктурные объекты.
Власти составили акты по каждому случаю повреждений имущества горожан. Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить в городе стабильную подачу электроэнергии и водоснабжения, подчеркнул мэр.
Утром в пятницу Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ, погибла женщина, еще одна получила ранения. Были повреждены 68 квартир в пяти многоквартирных домах, объекты энергетической инфраструктуры. В ночь на субботу Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированным ударам ВСУ. Были повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои с электро- и водоснабжением, зафиксированы возгорания на нескольких объектах.
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