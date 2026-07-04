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Шуваев прокомментировал удар ВСУ по объектам жизнеобеспечения Белгорода - РИА Новости, 05.07.2026
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18:26 04.07.2026 (обновлено: 02:52 05.07.2026)
Шуваев прокомментировал удар ВСУ по объектам жизнеобеспечения Белгорода

Шуваев назвал удар ВСУ по объектам жизнеобеспечения Белгорода самым масштабным

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио губернатора Белгородской области Шуваев заявил, что удар ВСУ по объектам жизнеобеспечения региона стал самым масштабным и массированным с начала спецоперации.
  • В результате ракетных обстрелов Белгорода и Белгородского округа были повреждены квартиры в многоквартирных домах, объекты энергетической инфраструктуры, возникли перебои с электро- и водоснабжением.
  • Власти региона работают над восстановлением подачи воды и электроэнергии, прогнозируется полное возобновление услуг в течение дня.
БЕЛГОРОД, 4 июл – РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что удар ВСУ по объектам жизнеобеспечения региона, по оценкам специалистов, стал самым масштабным и массированным с начала спецоперации.
Утром в пятницу Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ, погибла женщина, еще одна получила ранения. Были повреждены 68 квартир в пяти многоквартирных домах, объекты энергетической инфраструктуры. В ночь на субботу Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированным ударам ВСУ. Были повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои с электро- и водоснабжением, зафиксированы возгорания на нескольких объектах.
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Как отметил Шуваев в своем Telegram-канале, это был самый "массированный удар такого масштаба по объектам жизнеобеспечения". Он также поблагодарил коммунальщиков и сотрудников аварийных служб, а также врачей и спасателей за оперативную и слаженную работу.
По словам врио главы региона, второй день подряд, начиная с утренней атаки 3 июля, все службы непрерывно занимаются восстановлением подачи воды и электроэнергии, ликвидируют последствия ударов. Накоплен существенный запас единиц электрогенерации, создан задел под резервные линии электропередачи.
Сейчас к резервным мощностям подключают жилые дома, во многих районах Белгорода уже восстановили подачу света и воды, завершить работы планируется до конца дня.
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