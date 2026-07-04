Шуваев прокомментировал удар ВСУ по объектам жизнеобеспечения Белгорода

Краткий пересказ от РИА ИИ Врио губернатора Белгородской области Шуваев заявил, что удар ВСУ по объектам жизнеобеспечения региона стал самым масштабным и массированным с начала спецоперации.

В результате ракетных обстрелов Белгорода и Белгородского округа были повреждены квартиры в многоквартирных домах, объекты энергетической инфраструктуры, возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Власти региона работают над восстановлением подачи воды и электроэнергии, прогнозируется полное возобновление услуг в течение дня.

БЕЛГОРОД, 4 июл – РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что удар ВСУ по объектам жизнеобеспечения региона, по оценкам специалистов, стал самым масштабным и массированным с начала спецоперации.

Утром в пятницу Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ , погибла женщина, еще одна получила ранения. Были повреждены 68 квартир в пяти многоквартирных домах, объекты энергетической инфраструктуры. В ночь на субботу Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированным ударам ВСУ. Были повреждены объекты инфраструктуры, возникли перебои с электро- и водоснабжением, зафиксированы возгорания на нескольких объектах.

Как отметил Шуваев в своем Telegram-канале , это был самый "массированный удар такого масштаба по объектам жизнеобеспечения". Он также поблагодарил коммунальщиков и сотрудников аварийных служб, а также врачей и спасателей за оперативную и слаженную работу.

По словам врио главы региона, второй день подряд, начиная с утренней атаки 3 июля, все службы непрерывно занимаются восстановлением подачи воды и электроэнергии, ликвидируют последствия ударов. Накоплен существенный запас единиц электрогенерации, создан задел под резервные линии электропередачи.