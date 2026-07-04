Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения первой танковой армии группировки войск "Запад" установили контроль над населенным пунктом Шийковка Харьковской области.
- При освобождении Шийковки силы российской группировки войск "Запад" уничтожили большое количество живой силы и техники ВСУ.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Запад" при освобождении Шийковки уничтожили большое количество живой силы и техники ВСУ, сообщило министерство обороны РФ.
По информации МО РФ, подразделения первой танковой армии группировки войск "Запад" установили контроль над населенным пунктом Шийковка Харьковской области.
"Потери ВСУ составили большое количество в живой силе и техники", - подчеркивается в сообщении.
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