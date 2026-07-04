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В Белгородской области женщина пострадала при атаке ВСУ - РИА Новости, 04.07.2026
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14:45 04.07.2026 (обновлено: 14:53 04.07.2026)
В Белгородской области женщина пострадала при атаке ВСУ

В Шебекино женщина пострадала при атаке ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шебекино в результате атаки ВСУ пострадала мирная жительница, получившая осколочное ранение бедра.
  • В нескольких населенных пунктах Белгородской области повреждены дома, хозпостройки и автомобили.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в белгородском Шебекино в результате атаки ВСУ, повреждены дома и автомобили, сообщил оперштаб региона.
"При атаке со стороны ВСУ пострадала мирная жительница. В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона женщину, получившую осколочное ранение бедра, бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего обследования.
Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа огнем уничтожен частный дом, в Валуйском округе в поселке Уразово повреждены остекление частного дома и хозпостройка предприятия, в селе Красный Октябрь Белгородского округа - два грузовых автомобиля.
Информация о других последствиях уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВооруженные силы УкраиныБелгород
 
 
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