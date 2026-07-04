В Белгородской области женщина пострадала при атаке ВСУ

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в белгородском Шебекино в результате атаки ВСУ, повреждены дома и автомобили, сообщил оперштаб региона.

Уточняется, что пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего обследования.

Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа огнем уничтожен частный дом, в Валуйском округе в поселке Уразово повреждены остекление частного дома и хозпостройка предприятия, в селе Красный Октябрь Белгородского округа - два грузовых автомобиля.