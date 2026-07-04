В Белгородской области женщина пострадала при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Шебекино в результате атаки ВСУ пострадала мирная жительница, получившая осколочное ранение бедра.
- В нескольких населенных пунктах Белгородской области повреждены дома, хозпостройки и автомобили.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в белгородском Шебекино в результате атаки ВСУ, повреждены дома и автомобили, сообщил оперштаб региона.
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22 июня 2022, 17:18
Уточняется, что пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего обследования.
Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа огнем уничтожен частный дом, в Валуйском округе в поселке Уразово повреждены остекление частного дома и хозпостройка предприятия, в селе Красный Октябрь Белгородского округа - два грузовых автомобиля.
Информация о других последствиях уточняется.