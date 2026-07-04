ВС России отбросили ВСУ на несколько километров от Константиновки

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ВСУ отброшены на несколько километров от Константиновки, штурмовые группы ВС РФ уже ведут бои на окраине Алексеево-Дружковки, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.