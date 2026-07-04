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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в боях в Константиновке - РИА Новости, 04.07.2026
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10:55 04.07.2026 (обновлено: 11:21 04.07.2026)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в боях в Константиновке

Рудской: ВСУ потеряли 13,5 тысячи военных при освобождении Константиновки

© Фото : Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские войска взяли под контроль районы Константиновки
Российские войска взяли под контроль районы Константиновки - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
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Российские войска взяли под контроль районы Константиновки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За время операции по освобождению Константиновки ВСУ потеряли порядка 13,5 тысяч военных, 14 танков, 200 орудий артиллерии.
  • Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.
  • Подразделения «Южной» группировки войск завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. За время операции по освобождению Константиновки ВСУ потеряли порядка 13,5 тысяч военных, 14 танков, 200 орудий артиллерии, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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"В результате демонстрации таких мнимых успехов ВСУ в очередной раз понесли значительные потери. За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тысяч украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО", - заявил Рудской.
По его словам, сейчас город находится под полным контролем ВС РФ, а подразделения "Южной" группировки войск завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах.
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БезопасностьРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаСергей РудскойВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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