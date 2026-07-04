В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в боях в Константиновке

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. За время операции по освобождению Константиновки ВСУ потеряли порядка 13,5 тысяч военных, 14 танков, 200 орудий артиллерии, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В результате демонстрации таких мнимых успехов ВСУ в очередной раз понесли значительные потери. За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тысяч украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО", - заявил Рудской.

По его словам, сейчас город находится под полным контролем ВС РФ, а подразделения "Южной" группировки войск завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах.