В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в боях в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За время операции по освобождению Константиновки ВСУ потеряли порядка 13,5 тысяч военных, 14 танков, 200 орудий артиллерии.
- Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку.
- Подразделения «Южной» группировки войск завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. За время операции по освобождению Константиновки ВСУ потеряли порядка 13,5 тысяч военных, 14 танков, 200 орудий артиллерии, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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"В результате демонстрации таких мнимых успехов ВСУ в очередной раз понесли значительные потери. За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тысяч украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО", - заявил Рудской.
По его словам, сейчас город находится под полным контролем ВС РФ, а подразделения "Южной" группировки войск завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах.