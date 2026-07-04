Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о численности группировки ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 04.07.2026 (обновлено: 11:22 04.07.2026)
В Минобороны рассказали о численности группировки ВСУ в Константиновке

Рудской: ВСУ создали в Константиновке группировку из 45 батальонов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНачальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской проводит брифинг в Москве
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской проводит брифинг в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской проводит брифинг в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская власть создала группировку из 45 батальонов для удержания Константиновки и окрестностей.
  • В состав группировки вошли националистические формирования и наиболее боеспособные подразделения ВСУ с тяжелой техникой и оружием западного производства.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинская власть для удержания Константиновки и окрестностей создала внушительную группировку из 45 батальонов численностью до 15,5 тысяч военных, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
«
"Для удержания Константиновки и ее окрестностей противник сформировал внушительную группировку из семи бригад, всего 45 батальонов численностью до 15,5 тысяч военнослужащих", - сказал Рудской на брифинге МО для СМИ.
В их числе были преданные киевскому режиму националистические формирования из состава отдельной штурмовой бригады национальной полиции "Лють", а также наиболее боеспособные подразделения ВСУ, имеющие на вооружении тяжелую технику и оружие западного производства, добавил он.
Владимир Путин на совещании с военными - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
В Британии сделали заявление о Путине после освобождения Константиновки
Вчера, 10:43
 
БезопасностьКонстантиновкаСергей РудскойВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала