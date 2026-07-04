Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинская власть создала группировку из 45 батальонов для удержания Константиновки и окрестностей.
- В состав группировки вошли националистические формирования и наиболее боеспособные подразделения ВСУ с тяжелой техникой и оружием западного производства.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинская власть для удержания Константиновки и окрестностей создала внушительную группировку из 45 батальонов численностью до 15,5 тысяч военных, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
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"Для удержания Константиновки и ее окрестностей противник сформировал внушительную группировку из семи бригад, всего 45 батальонов численностью до 15,5 тысяч военнослужащих", - сказал Рудской на брифинге МО для СМИ.
В их числе были преданные киевскому режиму националистические формирования из состава отдельной штурмовой бригады национальной полиции "Лють", а также наиболее боеспособные подразделения ВСУ, имеющие на вооружении тяжелую технику и оружие западного производства, добавил он.