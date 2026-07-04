Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госпитали 5-й штурмовой бригады и 33-го штурмового полка ВСУ в Харькове размещены на территории складских помещений.
- Поставки медикаментов и постельного белья в госпитали осуществляются силами украинских волонтеров и родственников военнослужащих ВСУ.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Госпитали 5-й штурмовой бригады и 33-го штурмового полка ВСУ в Харькове обеспечивают исключительно украинские волонтеры и родственники военнослужащих ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.