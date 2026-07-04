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Госпитали ВСУ в Харькове обеспечивают только волонтеры и родственники - РИА Новости, 04.07.2026
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06:46 04.07.2026
Госпитали ВСУ в Харькове обеспечивают только волонтеры и родственники

Украинское командование не снабжает госпитали двух подразделений ВСУ в Харькове

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госпитали 5-й штурмовой бригады и 33-го штурмового полка ВСУ в Харькове размещены на территории складских помещений.
  • Поставки медикаментов и постельного белья в госпитали осуществляются силами украинских волонтеров и родственников военнослужащих ВСУ.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Госпитали 5-й штурмовой бригады и 33-го штурмового полка ВСУ в Харькове обеспечивают исключительно украинские волонтеры и родственники военнослужащих ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Харькове командования 5-й штурмовой бригады ВСУ и 33-го штурмового полка ВСУ оборудовали госпитали на территории складских помещений. Поставки медикаментов и даже постельного белья в них осуществляются исключительно силами волонтеров и родственников солдат ВСУ", - рассказали силовики.
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