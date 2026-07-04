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ВСУ перебрасывают в Черниговскую область зенитно-пулеметный батальон - РИА Новости, 04.07.2026
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06:35 04.07.2026 (обновлено: 06:36 04.07.2026)
ВСУ перебрасывают в Черниговскую область зенитно-пулеметный батальон

РИА Новости: ВСУ готовятся прикрывать места базирования в Черниговской области

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинское командование перебрасывает в Черниговскую область подразделения 638-го отдельного зенитно-пулеметного батальона ВСУ.
  • Подразделения должны прикрывать места базирования живой силы и техники от российских ударных БПЛА.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинское командование перебрасывает в Черниговскую область из тыловых районов Украины подразделения 638-го отдельного зенитно-пулеметного батальона ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Противник продолжает переброску личного состава в приграничные районы Черниговской области. Из тыловых районов Украины на данный участок фронта переброшены дополнительные подразделения 638-го отдельного зенитно-пулеметного батальона ВСУ, личный состав которого должен прикрывать места базирования живой силы и техники противника от российских ударных БПЛА", - рассказали силовики.
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