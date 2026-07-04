Солдаты ВСУ угрожали сослуживцу убийством при попытке сдаться

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пленный военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак рассказал, что его сослуживцы угрожали убить его в случае попытки сдаться в плен российским военным.
- Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости создать условия для сдачи в плен украинских военных и гарантировал им жизнь и достойное обращение.
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак рассказал РИА Новости, что сослуживцы угрожали убить его, если он попытается сбежать с позиций и сдаться в плен российским военнослужащим.
"Когда нас направляли на позицию, я хотел убежать до русских. Они сказали: убежишь - мы стреляем тебе или в ногу, или сразу "двухсотым" (убитым - ред.) будешь", - сказал пленный агентству.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости создать условия для сдачи в плен украинских военных и гарантировал им жизнь и достойное обращение.
В конце мая 2026 года военнослужащий с позывным Донор сообщал РИА Новости, что солдаты ВСУ стали все чаще и охотнее сдаваться в плен, видя в этом единственный способ выжить. По его словам, большинство из них были насильно мобилизованы и не хотят воевать. Он также отметил, что люди просто встают с позиций и идут сдаваться добровольно.
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