Солдаты ВСУ угрожали сослуживцу убийством при попытке сдаться

"Когда нас направляли на позицию, я хотел убежать до русских. Они сказали: убежишь - мы стреляем тебе или в ногу, или сразу "двухсотым" (убитым - ред.) будешь", - сказал пленный агентству.

В конце мая 2026 года военнослужащий с позывным Донор сообщал РИА Новости, что солдаты ВСУ стали все чаще и охотнее сдаваться в плен, видя в этом единственный способ выжить. По его словам, большинство из них были насильно мобилизованы и не хотят воевать. Он также отметил, что люди просто встают с позиций и идут сдаваться добровольно.