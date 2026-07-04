Рейтинг@Mail.ru
Солдаты ВСУ угрожали сослуживцу убийством при попытке сдаться - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:12 04.07.2026
Солдаты ВСУ угрожали сослуживцу убийством при попытке сдаться

Солдаты ВСУ угрожали сослуживцу убийством при попытке сбежать и сдаться

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленный военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак рассказал, что его сослуживцы угрожали убить его в случае попытки сдаться в плен российским военным.
  • Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости создать условия для сдачи в плен украинских военных и гарантировал им жизнь и достойное обращение.
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак рассказал РИА Новости, что сослуживцы угрожали убить его, если он попытается сбежать с позиций и сдаться в плен российским военнослужащим.
"Когда нас направляли на позицию, я хотел убежать до русских. Они сказали: убежишь - мы стреляем тебе или в ногу, или сразу "двухсотым" (убитым - ред.) будешь", - сказал пленный агентству.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Боевики ВСУ убили троих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен в Ровном
3 июля, 05:31
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости создать условия для сдачи в плен украинских военных и гарантировал им жизнь и достойное обращение.
В конце мая 2026 года военнослужащий с позывным Донор сообщал РИА Новости, что солдаты ВСУ стали все чаще и охотнее сдаваться в плен, видя в этом единственный способ выжить. По его словам, большинство из них были насильно мобилизованы и не хотят воевать. Он также отметил, что люди просто встают с позиций и идут сдаваться добровольно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала